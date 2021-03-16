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Американские СМИ, сославшись на данные мониторинговых ресурсов, указали на необычный воздушный коридор со спецрежимом полетов, соединивший «Зону 51» с частью Тихого океана.

Журналисты напоминают, что в области «Зоны 51», расположенной в Неваде, находится военная база, поэтому полеты авиалайнеров над ней запрещены. На территории этого объекта также проводятся тестирования новейшего вооружения. Не исключено, что условный коридор был создан с целью испытать новый летательный аппарат.

На это также намекает предупреждение от NOTAM для гражданских пилотов, в котором говорилось об ограничениях для полетов в ряде областей США. При этом в отмеченном квадранте был зарегистрирован полет неизвестного высотного самолета. Длина воздушного коридора достигла 700 километров.

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