Американское издание The Hill сообщает, что целый ряд организаций в Соединенных Штатов потребовали от президента Джо Байдена проведения конструктивного диалога с Россией. Они призвали его вернуться к «энергичным переговорам» с российским лидером Владимиром Путиным по распространению ядерных вооружений.

Представители 27 организаций заявили, что Байден в своей предвыборной программе и уже после инаугурации обещал сделать центром американской внешней политики дипломатию. Однако сейчас его действия просто невозможно называть дипломатичными. Они обратили внимание главы государства на риски, связанные с распространением ядерного оружия и потребовали снизить их в общении с Путиным. Которое должно прийти на смену воинственным и оскорбительным высказываниям.