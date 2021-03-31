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Американское издание The Hill сообщает, что целый ряд организаций в Соединенных Штатов потребовали от президента Джо Байдена проведения конструктивного диалога с Россией. Они призвали его вернуться к «энергичным переговорам» с российским лидером Владимиром Путиным по распространению ядерных вооружений.

Представители 27 организаций заявили, что Байден в своей предвыборной программе и уже после инаугурации обещал сделать центром американской внешней политики дипломатию. Однако сейчас его действия просто невозможно называть дипломатичными. Они обратили внимание главы государства на риски, связанные с распространением ядерного оружия и потребовали снизить их в общении с Путиным. Которое должно прийти на смену воинственным и оскорбительным высказываниям.

«То, что люди хотят, – это более безопасный мир с международным сотрудничеством, которое позволит всем нам быстрее оправиться от катастрофы общественного здравоохранения и экономической катастрофы прошлого года. Мы не можем терпеть бряцание оружием в холодной войне, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны», – заявил представитель одной из организаций Алан Мински.

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