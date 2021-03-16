На американский вертолет Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) установят компактную пушку Sky Viper калибра 20 миллиметров, созданную на основе M230. Издание Popular Mechanics сообщает, что благодаря ей винтокрылые машины превратятся в настоящих «убийц» российских «Панцирей».

Авторы публикации рассказали, что 20-миллиметровая пушка сможет расправляться с комплексами ПВО, которые защищены от поражения лишь легкой броней. Российские ЗРПК «Панцирь-С1» как раз относятся к данной категории.

Вертолет FARA, по мнению экспертов, идеально подойдет для диверсионных операций в тылу вероятного противника. Он сможет на большой скорости летать вдоль линии фронта, находить в ней слабые места, проникать вглубь позиций врага и мгновенно уничтожать выбранные цели. Пушку оснастят режимом стрельбы очередями, что существенно повысит ее эффективность.