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Американские экологи обвинили Россию в том, что в Великих озёрах зацвела вода. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Как указывается, цветение воды вызвано размножением водорослей. Некоторые учёные уверены в том, что сильное размножение водорослей происходит, в том числе, из-за определённого вида мидий. Из-за этих моллюсков произошло изменение химического состава воды в озёрах.

Так, сообщается, что мидии поглощают почти весь фосфор в воде, в результате чего его недостаёт другим обитателям. При этом в озёрах мидии появились лишь в 80-х годах.

Как уверены американские экологи, в США этот вид мидий был завезён из другой стороны. Как они считают, завезли их из Украины или России. Моллюски со временем распространились, и теперь их можно найти в Канаде, и даже в Великобритании и в Европе.

В настоящее время учёные ищут способ, как можно избавиться от этих моллюсков. Ущерб, который они нанесли, оценивается примерно в 500 миллионов долларов ежегодно.

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