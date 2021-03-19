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Николай Азаров, экс-глава кабмина Украины, разместил на своем аккаунте в «Твиттере» карту Донбасса, составленную разведчиками США и показывающую численность войск обеих сторон.

В описании указывается, что карта была подготовлена осенью прошлого года. Согласно ей, численность ВСУ в отмеченной области составляет 95 000 человек, а вооруженные силы ЛНР и ДНР включают в себя 34 000 военнослужащих. При этом самопровозглашенные республики значительно опережают Украину по количеству используемой техники.

Отмечается, что украинские войска располагают в Донбассе только 450 танками, а ополченцы способны выставить на поле боя 650 боевых машин. Непризнанные республики также имеют 260 РСЗО, что на 30 ракетных установок больше, чем у ВСУ.

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