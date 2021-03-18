Американец Хантер Кэйвуд, который живёт в России, поделился своим первым опытом обращения в государственную поликлинику.

Обратиться за медпомощью Хантеру пришлось в 2018 году после того, как он травмировал колено. Из-за сильной боли он отправился в ближайшую поликлинику. В больнице ему задали вопрос о наличии документов, после чего Хантер сообщил, что у него нет российского гражданства.

После этого американец подумал, что ему откажут в оказании медпомощи, но врачи его удивили, всё же приняв его и заявив, что хотят помочь. У Хантера обследовали колено и дали рекомендации. Когда же он захотел заплатить, то узнал, что в бюджетных больницах в России помощь бесплатна.

Это его поразило – в США за 15 минут приёма у медика он должен был бы заплатить 100 долларов, и ситуация, которая произошла с ним в России, в Америке была бы абсурдна.