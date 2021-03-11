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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будут развиваться события на Донбассе в том случае, если Украина решит все же атаковать самопровозглашенные ЛНР и ДНР. По его словам, все начнется с артиллерийских обстрелов.

Эксперт отметил, что сценарий вполне банален – 100-миллиметровые артиллерийские орудия одновременно с системами залпового огня начнут поливать огнем позиции ополчения непризнанных республик. После этого на их территорию войдут танки, которые начнут наступление сразу по ряду направлений. Вместе с этим украинские ВС попытаются отрезать силы ДНР и ЛНР от снабжения и полностью их дезориентировать.

На последнем этапе пехота и техника возьмут армии республик в окружение и уничтожат.

Леонков также рассказал, что перед наступлением следует ожидать разведки боем, которая позволит выделить наиболее уязвимые для прорыва участки фронта.

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