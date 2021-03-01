Военный эксперт Алексей Леонков отреагировал на информацию об испытаниях американских систем боевого управления Golden Horde и заявил, что они не способны превзойти разработки, имеющиеся в распоряжении России.

«Золотая орда» — это комплекс, призванный объединять сразу несколько авиабомб для более точного и эффективного поражения целей. На днях Соединенных Штаты провели испытания с четырьмя боеприпасами, в результате которых были успешно поражены все 4 цели. Еще раньше подобный эксперимент проводился с применением двух авиабомб.

Леонков рассказал, что у США уже был подобный проект, в котором вместо бомб использовались дроны, летящие в составе роя. Так же, как и «Золотая Орда», он предполагал одновременное уничтожение нескольких целей, однако после нескольких испытаний все затихло само собой.

По словам военного эксперта, подобные разработки были еще в распоряжении Советского Союза. Тогда конструкторы создали систему, объединяющую в «стаю» 10-20 ракет. Она работала на основе искусственного интеллекта, о котором в США в то время даже никто не слышал. Системы были заточены под уничтожение либо одной большой, либо целой группы целей и умели самостоятельно расставлять приоритеты.

США сейчас на весь мир выражают радость от поражения одновременно четырех целей своей «Золотой ордой», а советские системы еще в 80-х годах прошлого столетия уничтожали в пять раз больше мишеней, подытожил Леонков.