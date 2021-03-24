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Александр Рар, политолог из Германии, считает, что ЕС уже не может вести благоразумную внешнюю политику из-за низкой компетентности некоторых чиновников и сильного влияния США.

В качестве примера он привел санкции по отношению к Китаю, который практически сразу же ввел ответные ограничения в отношении Брюсселя. Евросоюз при этом не понимает, почему так происходит, ведь, по его мнению, это «русские и китайцы нарушают права человека, а не европейцы». Однако подобная позиция лишь усугубляет внешнеполитическую ситуацию.

Эксперт с сожалением отметил, что из практики Европы пропал мудрый принцип, связанный с решением проблем с помощью торговли, когда с недемократичными государствами налаживали экономические связи, чтобы влиять на их политику. Рар считает, что Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, правильно указал на то, что Евросоюз сам уничтожил все способы сотрудничества с Москвой.

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