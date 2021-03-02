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В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов обратился к российским телеканалам и призвал их не приглашать к обсуждению важных международных тем «политических экспертов» с Украины. Он отметил, что они постоянно врут и извиваются, искажают факты и рассказывают российским зрителям совершенно глупые и ненужные истории.

По мнению Аксенова, для этих «экспертов» и их хозяев русскоязычные крымчане всегда оставались людьми второго сорта. За их права бороться никто не хотел, а все попытки требовать элементарного соблюдения Конституции всегда игнорировались. Теперь же такие «аналитики» гастролируют по российским телеканалам и рассказывают нелепые истории, не спрашивая, нужны ли они жителям полуострова.

Аксенов также заметил, что российские телеканалы дают «экспертам» с Украины высказываться, однако на украинском телевидении никто не позволит крымчанам или экспертам из РФ рассказать, как все было на самом деле и как обстоит ситуация сейчас.

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