читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Администрация американского лидера Джо Байдена «открыла ящик Пандоры» с мигрантами и возможным распространением в США Covid-19, заявил глава города Хила-Бенд Крис Риггс.

В своем интервью Телеграм-каналу издания RT он заявил, что в город, расположенный в штате Аризона, хлынула волна мигрантов из других стран, которых на границе никто не проверяет на наличие коронавирусной инфекции. Информации о заболеваниях, соответственно, тоже нет. Поэтому неизвестно, сколько они успеют заразить жителей Хила-Бенда и других американских городов до того момента, пока администрация поймет, что натворила и закроет въезд в страну.

Риггс также сообщил, что до этого момента город страдал от коронавируса гораздо меньше, чем все остальные населенные пункты в Аризоне. Теперь же сдержать распространение Covid-19 будет практически невозможно. Он выразил надежду на то, что пограничники начнут как минимум проверять наличие тестов на коронавирус либо делать их непосредственно на границе, уведомляя мэрию о результатах.

При этом мэр заявляет, что ответственность за распространение патогена и за гибель пожилых людей, которых много в Хила-Бенде, будут нести федеральные власти. Которые должны были сперва разработать меры защиты от инфекции, а уж потом разрешать мигрантам въезд в Соединенные Штаты.

Вам может понравиться

Российская сторона обеспокоена переброской турецкой боевой техники в Сирии

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Александр Карпов выразил обеспокоенность тем, что Турция перебрасывает военную технику в провинцию Ракка. Кроме того, Анкара строит в регионе фортификационные сооружения,

Российский вертолет Ми-8 устроил переполох в украинских частях ПВО

Российский вертолет Ми-8 16 марта нарушил украинское воздушное пространство над Сумами и устроил настоящий переполох среди военных ВСУ. Издание «Диалог.UA» пишет, что по тревоге были подняты части ПВО, которые даже

Полковник Тимошенко рассказал о советских учениях, ставших для НАТО “ночным кошмаром”

Совместные учения России и Китая взбудоражили НАТО. Представители Североатлантического альянса и лично генсек Йенс Столтенберг уже успел заявить, что эти маневры создают угрозу безопасности, как и усиление сотрудничества между двумя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 18 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |