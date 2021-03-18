Администрация американского лидера Джо Байдена «открыла ящик Пандоры» с мигрантами и возможным распространением в США Covid-19, заявил глава города Хила-Бенд Крис Риггс.

В своем интервью Телеграм-каналу издания RT он заявил, что в город, расположенный в штате Аризона, хлынула волна мигрантов из других стран, которых на границе никто не проверяет на наличие коронавирусной инфекции. Информации о заболеваниях, соответственно, тоже нет. Поэтому неизвестно, сколько они успеют заразить жителей Хила-Бенда и других американских городов до того момента, пока администрация поймет, что натворила и закроет въезд в страну.

Риггс также сообщил, что до этого момента город страдал от коронавируса гораздо меньше, чем все остальные населенные пункты в Аризоне. Теперь же сдержать распространение Covid-19 будет практически невозможно. Он выразил надежду на то, что пограничники начнут как минимум проверять наличие тестов на коронавирус либо делать их непосредственно на границе, уведомляя мэрию о результатах.

При этом мэр заявляет, что ответственность за распространение патогена и за гибель пожилых людей, которых много в Хила-Бенде, будут нести федеральные власти. Которые должны были сперва разработать меры защиты от инфекции, а уж потом разрешать мигрантам въезд в Соединенные Штаты.