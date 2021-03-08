Сочинские транспортные предприятия подарили на 8 марта всем женщинам города бесплатный проезд. Кроме того, первым представительницам прекрасной части человечества, вошедшим в автобусы, дарили букеты цветов.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что подобная акция проводится в городе впервые, но ничто не мешает превратить ее в ежегодную традицию. Женщинам не придется оплачивать проезд в городском транспорте до 23:59 в понедельник.

Напомним, что ранее глава администрации Сочи Алексей Копайгородский лично преподнес цветы и поздравил с женским праздником старейшую жительницу курорта Татьяну Приходько. В этом году ей исполнится уже 104 года. Мэр города пожелал Приходько здоровья, а также заявил, что она является для других жителей примером несгибаемой воли и оптимизма.