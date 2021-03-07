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Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил самую старшую местную жительницу Татьяну Приходько с наступающим 8 марта и выразил гордость за то, что такие люди живут в возглавляемом ним городе. Он написал, что несгибаемый характер и оптимистичный настрой долгожительницы – это пример для всех россиян.

Приходько родилась, училась и выросла в Мостовском районе. Когда началась война, она вместе с супругом работала на полях и одновременно с этим оказывала посильную помощь действующим в регионе партизанским формированиям. Также семья скрывала от фашистов детей партизан и воспитывала еще своих четверых.

В 1991 году Приходько переехала в Сочи, где занимается воспитанием не только внуков, но и правнуков. в 2021-м ей исполнится 104 года

Копайгородский лично поздравил женщину с приближающимся праздником, преподнес ей букет цветов, а также заявил, что для него большая честь принести свои поздравления труженице тыла, не утратившей за все эти годы воли и оптимизма.

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