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Всего полтора месяца выполнения упражнений на развитие памяти способны сделать из любого человека чемпиона мира по запоминанию любой информации, уверены нейробиологи.

Международная группа ученых решила доказать это утверждение, проведя серию экспериментов. Первым делом специалисты сделали МРТ мозга 20 реальным чемпионам мира и простым людям, вызвавшимся поучаствовать в исследовании добровольно. После этого испытуемые прошли полный курс 1,5-месячных тренировок памяти и вновь отправились на МРТ.

Выяснилось, что регулярные занятия значительно улучшили связи между нейронами височной доли коры мозга, зрительной областью и сети пассивного режима. Благодаря этому все испытуемые смогли запоминать большие объемы информации.

Ученые отмечают, что достигнутый в результате тренировок эффект является временным – если не заниматься регулярно, то через 4 месяца память возвращается в исходное состояние.

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