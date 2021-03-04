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Всего пяти минут оказалось достаточно бренду Redmi, чтобы продать 300 тысяч новых смартфонов K40, K40 Pro и K40 Pro+. Этот рекорд, хоть и является впечатляющим, все же мало кого удивил. Уже по предварительным заказам было видно, что смартфон превратится в настоящий хит сразу же после появления на рынке.

Производителю надо бы порадоваться, однако он в замешательстве. Все дело в том, что из-за недостатка чипов он не может удовлетворить потребности рынка. Причем дефицит – это не только проблема Redmi, но и других производителей смартфонов.

Отмечается, что 300 тысяч аппаратов было продано только на китайском рынке. И производитель уже столкнулся с проблемами. Что же будет, когда ему придется выводить K40 на глобальную арену? Пока ответа на этот вопрос не последовало, так как однокристальные процессоры Qualcomm китайской компании поставляют с задержкой на целых 30 недель.

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