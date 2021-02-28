Представители оперштаба по борьбе с распространением Covid-19 назвали распространенную ошибку россиян, которую те совершают в межсезонье. Также они дали полезный совет, который позволит не заболеть и сохранить отличное состоянии при переходе из зимы в весну.

Эксперты сообщили, что для улучшения работы иммунной системы или ее восстановления после коронавирусной инфекции нужно пить черный чай с медом, имбирем и лимоном. Этот напиток также поможет при появлении ранних симптомов простуды – он хорошо уничтожает микробы и снижает температуру.

Кроме того, специалисты пояснили, что самая распространенная ошибка – это попытка как можно скорее перейти на легкую одежду. По их словам, тепло в межсезонье обманчиво, поэтому лучше одеваться как можно теплее, чтобы защититься от простуды и других заболеваний.