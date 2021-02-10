В Усольском районе вынесли приговор 49-летней женщине, которая убила своего 33-летнего сына.

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Женщина отсутствовала дома, а когда вернулась, то обнаружила, что её безработный сын разбил несколько банок с соленьями, и разбросал их содержимое по полу. На вопрос о причинах этого поступка мужчина начал кричать и ругаться.

Некоторое время спустя он успокоился, и семья села за ужин. Также они употребляли алкогольные напитки. Женщина вновь подняла вопрос о причинах поступка сына, и тот принялся оскорблять её, а затем он ушёл в свою комнату. Женщина пошла за ним, и в ходе дальнейшего конфликта сын начал хватать её за волосы. В итоге дело закончилось тем, что обозленная женщина схватила нож и зарезала сына.

Свою вину женщина признала и раскаялась. Она сообщила, что, если бы не была пьяна, то не стала бы убивать сына. Её приговорили к шести годам лишения свободы.