В Липецке мужчина, пришедший в гости к своим знакомым, забил до смерти женщину.

Как сообщается, инцидент произошёл 3 февраля в общежитии на улице Московской. По словам жильцов, они услышали в одной из комнат крики и шум драки. Спустя некоторое время всё затихло. Обеспокоенные соседи сообщили о драке в правоохранительные органы.

Когда сотрудники полиции вскрыли дверь, они обнаружили мужчину, который спал на диване. Также в комнате находилось тело женщины, кроме того, за диваном находился ещё один мужчина, который был серьёзно избит. Как оказалось, сожителей избил их гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина в итоге от полученных травм скончалась.

Пострадавший мужчина был госпитализирован. Виновника инцидента задержали. В настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств случившегося.