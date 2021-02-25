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Жительница Биробиджана, одолжившая деньги своему соседу, стала его жертвой, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Тело женщины нашли полицейские, вызванные ее подругой, которая пришла в гости, но не смогла достучаться.

Полицейские были вынуждены взломать дверь в квартиру, где и наши труп. Подруга убитой сразу указала на соседа, как на вероятного преступника. По ее словам выходило, что мужчина одолжил деньги и длительное время не возвращал долг. Причем даже ссоры не возымели на него никакого воздействия.

В день убийства сосед находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решил разобраться с «навязчивой» кредиторшей. Он пошел к женщине домой, которая ничего не подозревая, впустила его в квартиру. Мужчина нанес ей удар ножом, собрал все ценные вещи и ушел как ни в чем не бывало.

В ходе допроса убийца признал свою вину и был задержан полицейскими. Сейчас проводится следствие, призванное установить все обстоятельства преступления.

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