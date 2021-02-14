Президент Беларуси сейчас ведет себя так же, как советские Генсеки, которые делали исключительно то, что нужно было и самим, а не народу страны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал Всебелорусское народное собрание, состоявшееся в Минске.

На этом мероприятии должен был обсуждаться уход Лукашенко с поста президента, а также вопрос организации новых выбором. Однако лидер Беларуси засыпал народ новыми предложениями, совершенно «забыв» о том, для чего проводилось собрание.

Жириновский раскритиковал Лукашенко и выразил уверенность в том, что тот скоро уйдет на покой. Он отметил, что в Белоруссии даже «самые обласканные чиновники» устали от президента и хотят перемен.

Также лидер ЛДПР критично высказался о стремлении Лукашенко к многовекторности. Он заявил, что президент соседней страны берет деньги у России, но направляет свои интересы на Запад, что выглядит несколько странно. Если он так уж мечтает о независимости от России, то пора отказаться от средств, которые она регулярно предоставляет.