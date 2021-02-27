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Соединенные Штаты стремятся опутать Россию невидимой колючей проволокой со всех сторон, объяснил глава ЛДПР Владимир Жириновский появление в Норвегии стратегических американских бомбардировщиков.

Кроме того, Жириновский прокомментировал протесты жителей региона Финнмарк, в ходе которых они требовали не допустить превращения Норвегии в американский плацдарм.

Лидер ЛДПР заявил, что норвежцы, которые живут прямо на границе с Россией, отлично понимают, что появление американских бомбардировщиков, ракет и прочего вооружения создает опасность прежде всего для них. Все дело в том, что в случае вооруженного противостояния РФ будет наносить ответные удары именно по норвежской территории. Поэтому первыми пострадают жители приграничных районов.

По словам Жириновского, жители региона Финнмарк долгие годы живут в дружбе с русскими и совершенно не хотят, чтобы их земли превратились в полигон для выяснения отношений двух супердержав.

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