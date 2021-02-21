Президент Украины подписал указ о введении санкционных мер в отношении компании Sportmaster Operations, владеющей сетью магазинов «Спортмастер» по всему СНГ. Теперь она не сможет не только ввозить на территорию страны какие-либо ресурсы, но выводить из нее капиталы.

Целью ограничительных мер названо обеспечение государственной безопасности Украины. С тем же намерением Киев ввел санкции и против других российских компаний. В список попали «Роузвуд Шиппинг», Новошахтинский завод нефтепродуктов, «Фармацевт Плюс», «Медоборудование» и многие другие.

Помимо этого, украинский лидер подписал решение СНБО о введении санкционных мер против главы оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, являющегося кумом российского президента Владимира Путина, и в отношении его супруги Оксаны Марченко.