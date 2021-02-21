читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины подписал указ о введении санкционных мер в отношении компании Sportmaster Operations, владеющей сетью магазинов «Спортмастер» по всему СНГ. Теперь она не сможет не только ввозить на территорию страны какие-либо ресурсы, но выводить из нее капиталы.

Целью ограничительных мер названо обеспечение государственной безопасности Украины. С тем же намерением Киев ввел санкции и против других российских компаний. В список попали «Роузвуд Шиппинг», Новошахтинский завод нефтепродуктов, «Фармацевт Плюс», «Медоборудование» и многие другие.

Помимо этого, украинский лидер подписал решение СНБО о введении санкционных мер против главы оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, являющегося кумом российского президента Владимира Путина, и в отношении его супруги Оксаны Марченко.

Вам может понравиться

В ООН озвучили число погибших и раненых в конфликте на Донбассе

В результате Гражданской войны в Донбассе погибло около 13,3 тысяч человек. Кроме…

В Сургуте инвесторы намерены достроить два дома из трех в ЖК “Любимый”

Фонд защиты прав дольщиков Югры организовал встречу в Сургуте с пострадавшими покупателями…

Берлинская полиция избила родителей из России и изъяла троих детей из семьи

Российская семья, проживающая в Германии, стала жертвой берлинской полиции, которая избила родителей…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 21 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшая облачность, до -6 °C |