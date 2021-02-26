В издании «Российская газета» отметили, то Владимир Зеленский, украинский лидер, готовит Украину к возможному наступлению на ДНР и ЛНР.

Авторы материала отмечают, что на начальном этапе своего президентства Зеленский заявлял, что достичь мира в Донбассе очень просто – для этого необходимо лишь перестать стрелять. Однако сейчас украинские власти в открытую объявили, что ВСУ могут открывать огонь по «противнику». Вместе со СМИ они также пытаются продвинуть идею силового захвата самопровозглашенных республик.

Журналисты указывают на новые законопроекты партии «Слуга народа», которые направлены против «коллаборационизма». В случае их принятия в «черный список» будут добавлены все украинцы, отрицающие информацию о том, что Украина якобы воюют с РФ в Донбассе. В него также включат всех жителей ДНР и ЛНР.