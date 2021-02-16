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Пресс-служба подмосковного Минтранса сообщила о завершившейся процедуре надвижки пролетного сооружения правой части путепровода через железную дорогу между улицами Мира и Фрунзе. Специалисты использовали для этой цели продольный способ.

Сперва они собрали на стапеле пролетное строение, вес которого составил около 470 тонн, а затем надвинули его в пролет с применением гидравлических домкратов по заранее подготовленным накаточным конструкциям.

На следующем этапе специалисты подрядной организации опустят пролетное строение в определенное проектом положение и проведут комплексные работы по бетонированию плит и прокладке гидроизоляции. Одновременно с этим на участке будущего путепровода монтируются инженерные сети и очистные сооружения.

Сообщается, что путепровод, строительство которого стартовало в конце 2018 года, уже к декабрю будет полностью готов и запущен в эксплуатацию.

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