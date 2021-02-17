Успех азербайджанской армии в войне за Нагорный Карабах тесно связан с беспилотными аппаратами. Причем не только с турецкими и израильскими. Западные эксперты отмечают, что Баку удалось реанимировать и превратить в беспилотники многочисленные самолеты Ан-2, доставшиеся государству в наследство от Советского Союза.

По словам специалистов, Азербайджан оригинально подошел к использованию легких гражданских самолетов в военных целях. Он снабдил их системой дистанционного управления, которая позволила обойтись без квалифицированных летчиков, а также необходимым для разведки оборудованием.

Ан-2, переделанные в ударно-разведывательные дроны, эффективно обнаруживали артиллерийские и зенитные системы противника, а также наносили по ним бомбовые удары. Кроме того, запуск Ан-2 производился в качестве провокации – армянские войска атаковали самолет и тем самым выдавали свою позицию. Уничтожить ее было делом техники.

Эксперты восхитились идеей Азербайджана и сделали вывод, что даже незначительное применение технологий автоматизации способно внести изменения в ход военного противостояния.