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Михаил Ненашев, капитан первого ранга в запасе, отметил, что проводить навигацию по Северному морскому пути, не имея в сопровождении ледоколов РФ, нереально.

В морском праве указано, что навигационную безопасность в тех или иных регионах должно обеспечить государство, которое владеет ими. По этой причине ледоколы России регулярно осуществляют патрулирование в водах Арктики. Поэтому Москва не разрешает находиться тут кораблям других стран без сопровождения.

Эксперт отметил, что страны Запада не имеют собственного ледокольного флота, поэтому им не удастся самостоятельно преодолевать Северный путь. Если же они решатся на подобное, то им все равно понадобится согласовывать свои маршруты с Россией, что будет стоить больших денег. В результате они вряд ли станут делать это.

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