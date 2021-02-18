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Генерал-полковник Андрей Картаполов, который занимает пост замглавы российского военного ведомства, подозревается СБУ в посягательстве на суверенитет Украины и организацию Иловайского котла.

Следствие утверждает, что 6 лет назад Картаполов, который в то время был замначальника Генштаба ВС России лично принимал участие в боевых действиях в окрестностях Дебальцево. Там он осуществлял командование войсками самопровозглашенной ЛНР.

СБУ сообщает, что в настоящий момент Генеральная прокуратура Украины проводит проверку всех обстоятельств, чтобы убедиться в достоверности данной информации.

Иловайский котел образовался в ходе боев между украинскими силовиками и ополченцами ДНР в 2014 году. Тогда добровольческие формирования вместе с армейскими и милицейскими подразделениями Украины были окружены под Иловайском и понесли крупные потери. Официально сообщается о 366 погибших, однако специально созданная следственная комиссия заявляла о более 1000 жертв.

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