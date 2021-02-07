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В Антарктиде был найден таинственный объект, весьма озадачивший учёных и энтузиастов.

Объект расположен в Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах. Найден объект был каналом Secureteam10 во время изучения Google-карты. Координаты находки – 54°39’44.62″S и 36°11’42.47″W.

Так, некоторые люди увидели в этом загадочном объекте нечто, напоминающее вмёрзший в лёд поезд, или даже НЛО. Впрочем, эксперты со столь фантастической версией совершенно не согласны, и у них есть своё объяснение.

Британский доктор Ричард Уоллер из университета Кила заявил, что объект представляет собой всего лишь упавшую часть ледника, которая откололась от основной массы и скатилась. Это же и объясняет наличие следа. Специалист, как отмечается, был на Аляске несколько раз для изучения образования льда, а потому основания для этого заявления у него имеются.

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