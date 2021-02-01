В издании «Ъ», сославшись на собственный источник в башкирском Министерстве строительства, сообщили о задержании руководителя данного ведомства Рамзиля Кучарбаева.

Согласно словам авторов материала, в понедельник, 1 февраля, в утренние часы работники управления СКР по Башкортостану и оперативники ФСБ осуществили обыски в офисе Минстроя региона. Данные сведения позднее были подтверждены башкирским правительством.

Указывается, что следственные мероприятия совершаются в связи с возведением очистных сооружений на территории Кумертау – их строительство было осуществлено около трех лет назад. В тот период времени Кучарбаев находился во главе государственного казенного учреждения, занимавшегося постройкой этих объектов.