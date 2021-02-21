За минувшие 24 часа российские ВКС нанесли 130 мощных ударов по позициям террористов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Подробности об операции рассказало сирийское новостное агентство AFR.

По данным «Сирийской обсерватории прав человека», головной офис которой располагается в Лондоне, атаки производились сразу в трех провинциях – Алеппо, Ракка и Хама. При этом более 20 боевиков террористической организации было ликвидировано. Также разрушены отдельные инфраструктурные объекты противника.

Сообщается, что за последний месяц террористы проявляют все большую активность. Мобильные группы боевиков наносят точечные удары по подразделениям сирийской армии, которые перерастают в крупные столкновения в упомянутых выше провинциях. Кроме того, все чаще наблюдаются бои в провинции Хомс.