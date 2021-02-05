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В российском оборонном ведомстве опубликовали информацию о том, что за прошлую неделю возле границ РФ было зафиксировано 33 самолета-разведчика и 8 БПЛА.

Согласно опубликованному сообщению, радиолокационные станции России смогли зафиксировать перемещения более трех десятков разведывательных самолетов западных стран рядом с российским воздушным пространством. К государственным границам также подлетали беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что при подлете к РФ воздушных судов иностранных государств российское командование поднимало в небо истребители-перехватчики, которые следили за «незваными гостями», не позволяя им нарушить границы России.

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