В российском оборонном ведомстве опубликовали информацию о том, что за прошлую неделю возле границ РФ было зафиксировано 33 самолета-разведчика и 8 БПЛА.

Согласно опубликованному сообщению, радиолокационные станции России смогли зафиксировать перемещения более трех десятков разведывательных самолетов западных стран рядом с российским воздушным пространством. К государственным границам также подлетали беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что при подлете к РФ воздушных судов иностранных государств российское командование поднимало в небо истребители-перехватчики, которые следили за «незваными гостями», не позволяя им нарушить границы России.