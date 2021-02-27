Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские пользователи Сети уверены, что получить Курильские острова у Токио не получится. Они пишут, что правительство бесконечно повторяет требование вернуть эти территории, упрямо не желая посмотреть на ситуацию конструктивно.

Один из читателей интернет-издания Shukan Gendai написал, что Россия владеет Курилами уже более 80 лет. Акватория вокруг островов богата ресурсами и рыбой, а находятся они в таком месте, откуда чрезвычайно удобно сдерживать агрессию потенциального противника, используя субмарины. Поэтому РФ даже не подумает возвращать Курилы «законному» владельцу.

Несколько читателей сошлись во мнении, что Япония упустила возможность подружиться с Россией, когда Владимир Путин несколько раз предлагал сотрудничество. Сейчас Стране восходящего солнца будет практически невозможно добиться подобного, хотя российский лидер относится к ней вполне сносно.

Вам может понравиться

Украина перебрасывает эшелоны с личным составом и боевой техникой на Донбасс

Украинские ВС активно перебрасывают на Донбасс военную технику. В зону конфликта идут целые эшелоны с вооружением, что не может не беспокоить представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Переброска техники в подобных

В НАТО назвали российский “Панцирь-С” идеальным оружием против беспилотников

Центр передового опыта ВВС НАТО заявил, что российские ЗРПК «Панцирь-С» представляют собой идеальный инструмент для борьбы с беспилотными аппаратами. Представители этого ведомства сообщили, что данный вид вооружения одинаково успешно справляется

Масштабные учения НАТО DEFENDER Europe пройдут и в акватории Черного моря

Румыния и Болгария станут ключевыми игроками в учениях Североатлантического альянса DEFENDER Europe, которые пройдут в 2021 году. Представители НАТО неоднократно сообщали о том, что основным местом для маневров будет выбрана
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |