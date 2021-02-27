Японские пользователи Сети уверены, что получить Курильские острова у Токио не получится. Они пишут, что правительство бесконечно повторяет требование вернуть эти территории, упрямо не желая посмотреть на ситуацию конструктивно.

Один из читателей интернет-издания Shukan Gendai написал, что Россия владеет Курилами уже более 80 лет. Акватория вокруг островов богата ресурсами и рыбой, а находятся они в таком месте, откуда чрезвычайно удобно сдерживать агрессию потенциального противника, используя субмарины. Поэтому РФ даже не подумает возвращать Курилы «законному» владельцу.

Несколько читателей сошлись во мнении, что Япония упустила возможность подружиться с Россией, когда Владимир Путин несколько раз предлагал сотрудничество. Сейчас Стране восходящего солнца будет практически невозможно добиться подобного, хотя российский лидер относится к ней вполне сносно.