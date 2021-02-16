Натовские войска превращают Румынию в плацдарм, с которого они намерены наступать на Россию, чтобы «отбить» у нее Крымский полуостров. Издание Washington Examiner сообщает, что румынские власти делают все возможное, чтобы создать наилучшие условия для этого.

Так, они модернизировали старые военные базы, улучшили автомобильные и железные дороги, которые теперь ориентированы на повышенную нагрузку, восстановили и усовершенствовали взлетно-посадочные полосы. На все это уже сейчас ушло около 10 миллиардов долларов, но останавливаться Румыния пока не собирается.

Румынский дипломат Георге Майор заявил, что власти государства осознают важность той миссии, которую возложил на него Североатлантический альянс. Румыния вместе с Болгарией, по его словам, это «фронт сдерживания российской агрессии», имеющий для НАТО стратегическое значение.

Эксперты предполагают, что в скором времени стоит ожидать от США, которые согласно конвенции Монтре имеют право проводить до 9 учебно-тренировочных мероприятий в акватории Черного моря в год, новых провокаций. В подготовке которых важную роль сыграет именно Румыния.