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Американские специалисты недавно заявили, что введение локдаунов из-за пандемии коронавируса, а также снижение социальной активности привело к ускорению глобального потепления на Земле.

Так, указывается, что из-за этих мер произошло сокращение выбросов, что спровоцировало падение в атмосфере объёма аэрозолей, которые блокируют свет Солнца. Это, в свою очередь, привело к росту температуры на планете в среднем на 0,1-0,3 градуса Цельсия. Уточняется также, что в долгосрочной перспективе это повлияет на снижение скорости изменения климата.

Однако, по словам профессора Александра Кислова, который является завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ имени Ломоносова, локдаун не мог привести к потеплению, и это какая-то ошибка. Он указал на то, что локдаун является уменьшением производства, движения и выбросов парниковых газов в атмосферу. Таким образом, это означает понижение температуры и снижение темпа глобального потепления.

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