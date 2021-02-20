В субботу около 12:35 украинские ВС начали массированный обстрел села Лозовое, что на территории самопровозглашенной ЛНР. Центр контроля и координации сообщает, что по населенному пункту было выпущено сразу 9 мин.

Представитель республики в ТКГ Родион Мирошник отметил, что это нельзя назвать ответным огнем, так как по подконтрольной Киеву территории никто не стрелял. Нарушение перемирия зафиксировано лишь со стороны украинских ВСУ.

Вполне вероятно, что решения о конкретно этом обстреле, а также о наступлении на Донбасс были приняты на закрытом заседании СНБО, которое состоялось в пятницу вечером. Секретарь Совета Алексей Данилов сообщил на итоговой пресс-конференции, что было принято несколько важных решений. Однако не рассказал подробности ни обо одном из них.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине становится тревожной. Он предположил, что по указке США Киев намерен начать наступление на Донбасс, чтобы урегулировать конфликт силовыми методами.