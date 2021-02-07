Под брендом Bosch на рынок выходят как отдельно стоящие, так и встраиваемые микроволновые печи. Второй вариант – это идеальный выбор для кухни, на которой просто нет места для установки новой техники. Хотите сэкономить свободное пространство? Тогда встроенная микроволновка Bosch создана именно для вас!

Главная особенность такой микроволновой печи – это возможность установить ее в кухонный гарнитур, заранее подготовленную нишу в стене или любые предметы мебели. В остальном устройство ничем не отличается от обычного, однако чтобы не ошибиться в выборе, необходимо знать основные его характеристики.

Ориентируемся на функциональность

По такому критерию, как функциональность микроволновок, все они разделяются на следующие типы:

соло. Самая простая СВЧ-печь, которая дает возможность только подогревать различные блюда. В большинстве случаев она снабжается функцией разморозки;

микроволновки с конвекцией выступают в качестве альтернативы духовке за счет встроенного вентилятора. Он создает поток воздуха, благодаря которому тепло распределяется по всей поверхности продуктов. Поэтому в такой печи можно не только подогревать, но и готовить пищу;

устройства с грилем оснащены кварцевым нагревателем или ТЭНом, который позволяет запекать продукты и создавать на их поверхностях вкусную хрустящую корочку;

инверторные устройства, работающие в режиме изменяемой мощности, дают возможность выйти на совершенно новый уровень приготовления блюд и обеспечивают сохранение всех полезных свойств продуктов.

Выбор между этими вариантами стоит делать в зависимости от своих потребностей. К примеру, если у вас уже есть современная духовка, нет никакого смысла тратиться на покупку дорогостоящей СВЧ-печи с теми же функциями. Можно сэкономить и приобрести обычную микроволновку-соло только для подогрева пищи.

Критерии выбора

Определившись с типом микроволновой печи, можно переходить к изучению других критериев ее выбора, к которым относятся:

система управления – механическая или сенсорная. Традиционно считается, что первый вариант более надежен, однако если вы выбираете СВЧ-печь Bosch, то и сенсорная панель проработает много лет, не создавая проблем;

внутреннее покрытие. Самый недорогой вариант – это эмаль, которая легко чистится от жира и других загрязнений. Более долговечные решения, такие как нержавеющая сталь или биокерамика, обходятся дороже. Но они более устойчивы к царапинам и сколам, а также предотвращают образование нагара;

дополнительные опции – наличие предустановленных программ для приготовления различных блюд, разогрев в автоматическом режиме в заданное время, отсрочка старта, обычная или «умная» разморозка;

конструкция дверцы. Важный критерий для встраиваемых микроволновок, от которого зависит удобство открывания. Вариантов всего два – традиционные навесные или откидные дверцы с расположением петель сбоку либо снизу;

стандартная комплектация. Все устройства в обязательном порядке имеют вращающуюся муфту и стеклянное блюдо. Если микроволновка оснащена конвекцией и грилем, дополнительно производитель может комплектовать их решетками разной высоты, контейнеры для хранения, разогрева и приготовления пищи на пару.

Кроме того, стоит обратить внимание на энергопотребление микроволновой печи. Устройства соло обычно потребляют не более полутора киловатт, приборы с конвекцией и грилем – от 2 до 3 кВт. Чтобы сэкономить на электроэнергии, лучше выбирать СВЧ класса А, А+ либо А++.

Компания Bosch славится надежной бытовой техникой, рассчитанной на длительную интенсивную эксплуатацию. Поэтому какую бы микроволновку вы не выбрали, она прослужит много лет, исправно выполняя все заявленные функции и не создавая проблем в эксплуатации.