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Елена Малышева и Андрей Продеус в рамках передачи «Жить здорово!» перечислили продукты, способствующие продлению жизни человека.

Как уточняется, под этими продуктами подразумеваются те, которые имеют много растительного белка. Как указывается, заменив животный белок растительным, можно добиться до 5% снижения риска смерти от ряда заболеваний. К примеру, это рак, инфаркт, инсульт, а также гипертония.

Специалисты рекомендуют в качестве этих продуктов употреблять орехи – арахис, где содержится почти 26 грамм белка на каждые 100 грамм, и грецкие орехи – 24 грамма белка. Также рекомендуются тыквенные семечки – 24,5 грамм белка. Кроме того, подойдут фасоль и горох.

Суточную норму можно набрать, съев всего лишь 60 грамм арахиса, тыквенных семечек и грецких орехов.

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