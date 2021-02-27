Диетолог Екатерина Бурляева сообщила о противопоказаниях, имея которые, следует воздержаться от употребления сырых овощей.

Согласно словам эксперта, сырые овощи не стоит есть людям, которые имеют эрозивную или язвенную болезнь ЖКТ. Овощи в такой ситуации будет лучше приготовить любым способом – потушить, сварить или запечь.

Также Бурляева указала, что многие люди уверены в полезности именно сырых овощей. Так, известно, что сырая капуста имеет витамин С, который при тепловой обработке распадается. Но употребление неприготовленной каким-либо образом капусты грозит вздутием живота.

В помидорах же имеется ликопин – он понижает риск развития раковых заболеваний. При термической обработке помидоров ликопин усваивается лучше, но следует учесть, что при слишком высокой температуре ликопин будет разрушаться.