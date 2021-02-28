Врач общей практики Виктор Лунев рассказал о причинах, из-за которых у людей могут быть ночные кошмары.

Как отметил специалист, одна из наиболее частых причин кошмаров – еда незадолго до сна. Так, во время сна пищеварительная система должна отдыхать, но вместо этого ей приходится переваривать еду. Это приводит к повышению активности головного мозга, что, в свою очередь, грозит плохим сном. Рекомендуется не есть за 3-4 часа до сна.

Другой частой причиной является стрессовое состояние человека. Также к кошмарам способен привести приём антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Повлиять на сон может даже храп.

Кошмары также могут возникать из-за некоторых болезней. К примеру, это язва желудка или синдром беспокойных ног. В последнем случае следует обратиться к врачу-неврологу.