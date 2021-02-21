Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о продуктах, которые наиболее часто приводят к появлению аллергических реакций у людей.

Это, как он сообщил, продукты, содержащие коровье молоко, а также пшеница, крупы, яйца, птичье мясо и рыба. Кроме того, аллергию могут вызвать цитрусовые, а также орехи. В этих случаях аллергия, как правило, менее распространена, однако более выражена.

Также Болибок указал, что аллергическая реакция наиболее часто может проявиться как атопический дерматит или экзема. Однако иногда аллергия проявляет себя проблемами в работе пищеварительного тракта, и тогда диагностировать её затруднительно. В этой ситуации человек обычно лечится у гастроэнтеролога, хотя ему требуется специалист по аллергиям.