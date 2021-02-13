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Игорь Никитин, специалист в области медицины, перечислил главные признаки так называемого постковидного синдрома.

В соответствующий список вошли следующие симптомы: быстрая утомляемость, проблемы с концентрацией внимания, повышенная потливость и невозможность выполнять привычные физические нагрузки. Все это указывает на то, что во время болезни была повреждена центральная нервная система больного.

Согласно словам медика, у переболевших коронавирусной инфекцией людей нередко начинается депрессия, изменяется функционирование почек и поражается сердечно-сосудистая система. В подобных ситуациях требуется реабилитационный курс, назначаемый профильным врачом.

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