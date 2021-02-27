Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала о нетипичных признаках, которые могут указать на инфаркт.

Как отмечается, типичными симптомами инфаркта являются острая боль в груди, резкий скачок давления, одышка. Но помимо них на инфаркт могут указать и другие симптомы.

К примеру, это может быть боль в шее или челюсти с левой стороны, или даже в левой руке. Также врач отметила, что зачастую боль в руке сопровождается дискомфортом в грудной клетке, однако иногда других болей нет. Бывает даже, что ноет лишь левый мизинец.

Также существует абдоминальный инфаркт, при котором болит верхняя часть живота. Обычно такую боль принимают за болезнь ЖКТ, и направляют к хирургам. В такой ситуации важно вовремя выяснить, что это именно инфаркт.

Различные аритмии, при которых человек, в том числе, может потерять сознание, а то и вовсе пережить клиническую смерть, указывают на аритмический инфаркт.

При церебральном инфаркте происходит острое нарушение мозгового кровообращения, что может спровоцировать нарушения в нервной системе.