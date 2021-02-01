Призывы к новым санкционным мерам против России – это, по сути, попытка дестабилизировать экономическую ситуацию в стране с помощью иностранных государств, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявляет, что за подобные действия необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Это высказывание Володина стало ответом на обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК – признан НКО-иноагентом на территории РФ) к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. В нем представители фонда призывали американского лидера ввести санкции в отношении российских политических деятелей и предпринимателей.

По мнению Володина, в качестве инструмента защиты от подобных призывов и заявлений можно использовать специальную статью в уголовном кодексе. Причем возможность сделать это имеется прямо сейчас. Достаточно лишь дополнить законопроект, который уже принят в первом чтении.

Спикер уверен, что за призывы к санкциям в отношении России и ее граждан наказание должно быть максимально жестким.