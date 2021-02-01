Лидер ранее правившей Национальной лиги за демократию Аунг Сан Су Чжи и ее ближайшие соратники были арестованы в Мьянме вооруженными силами. «Действия, предпринятые армией, направлены на восстановление диктатуры в стране», – говорится в заявлении в ее профиле в социальных сетях. По словам представителя НЛД, были задержаны и другие ведущие политики партии. Военные патрули появились на улицах столицы страны Нейпьидо. В армии объявлено чрезвычайное положение.

В понедельник армия захватила власть и объявила чрезвычайное положение длительностью в 1 год в Мьянме, бывшей Бирме.

Вскоре после 8 часов утра по местному времени контролируемое армией телевидение Myawaddy сообщило, что захват власти военными был основан на статье 417 конституции. Эта статья дает возможность передать власть армии в случае возникновения угрозы суверенитету страны и угрозы «национальному единству», сообщает портал Frontier Myanmar.

Frontier Myanmar также указала, что, согласно статье 417, решение о приостановлении деятельности парламента и передаче исполнительной власти армии принимается действующим президентом после консультации с Национальным советом обороны и безопасности, в который входят представители правительства и армии.

«Мы слышали, что Аунг Сан Су Чжи удерживают в Нейпьидо – это государственный переворот», – заявил представитель НЛД, объявив в понедельник утром об аресте Аунг Сан Су Куи вооруженными силами Мьянмы. Он добавил, что опасается, что его тоже скоро задержат. Президент страны Вин Мьинт также был арестован.

Этот шаг необходим для поддержания «стабильности» государства, говорится в пресс-релизе армии. Было подчеркнуто, что задержания лидеров правящей до сих пор НЛД были «ответом на фальсификацию результатов выборов».

Армия сообщила в телевизионном заявлении, что генерал в отставке Мьинт Све временно исполняет обязанности президента. Ранее он занимал пост вице-президента.

BBC: военные патрули на улицах

Информация о серьезных сбоях в работе Интернета и телефонной связи поступает из Мьянмы. Государственное телевидение MRTV сообщило в Facebook, что не может вести трансляцию из-за технических проблем.

BBC сообщила, что военные патрули появились на улицах столицы страны Нейпьидо.

В течение нескольких дней ходили слухи о возможном военном перевороте в Мьянме.

Frontier Myanmar объявила, что переговоры между армией и правящей НЛД продолжались в воскресенье вечером. Военные потребовали начать расследование возможных фальсификаций на выборах и отложить инаугурацию нового парламента, обсуждение которого, по сообщению Myanmar Times, должно было начаться во вторник.

«Переворот направлен на восстановление диктатуры в стране»

В заявлении НЛД в профиле Аунг Сан Су Чжи в Facebook содержится призыв к народу страны выступить против военного переворота, который «направлен на восстановление диктатуры в стране». Неизвестно, кто именно является автором заявления.

– Хочу призвать наш народ не реагировать [на события – ред. ред.] жестоко и законно, – сказал представитель НЛД Мио Ньюнт.

Биография Су Чжи

Су Чжи – дочь героя борьбы за независимость Аунг Сан, убитого в 1947 году, когда ей было два года. Су провела большую часть своей молодости за границей. Она училась в Оксфордском университете, встретила своего мужа, британского ученого Майкла Ариса, и родила двух сыновей.

В 1988 году ей позвонили по телефону, который изменил их жизнь: ее мать умирала. Су вернулась в страну, где она была вовлечена в управляемую студентами революцию против военной хунты, которая пришла к власти после смерти ее отца и ввергнула страну в изоляцию.

Су Чжи, по сравнению со своим отцом Аунг Саном, стала лидером нового движения. По ее словам, она реализует мечту своего отца «построить свободную Бирму».

Революция была подавлена, ее лидеры арестованы или убиты, а Су Чжи была заключена в тюрьму в доме своей семьи. Публичное произнесение ее имени грозило ее сторонникам тюремным заключением, поэтому они назвали ее «Дамой».

После получения Нобелевской премии мира в 1991 году Аунг Сан Су Чжи сыграла важную роль в привлечении внимания мировой военной хунты страны и в ее усилиях в области прав человека. Ее супруг умер в 1997 году, но она не присутствовала на его похоронах, опасаясь, что не сможет вернуться в страну позже.

В 2003 году она пережила попытку покушения в 2003 году, когда сторонники вооруженных сил напали на колонну, которую она ела. Некоторые из его сторонников были убиты или тяжело ранены. Армия снова поместила ее под домашний арест.

В 2010 году военные начали серию демократических реформ, и Су Чжи была освобождена на глазах у тысяч ликующих сторонников. В 2012 году Барак Обама приехал в Бирму, став первым президентом США, посетившим эту страну. О Суу сказал, что она «вдохновляет людей всего мира», включая его.

Несомненная победа на выборах

На выборах 8 ноября 2020 года правящая Национальная лига за демократию страны, лидером которой является Аунг Сан Су Чжи, набрала 83,2 процента мест в парламенте. Поддерживаемый армией Союз солидарности и развития (USDP) получил только 6,9 процента от общего количества. Члены USDP обвиняют избирательную комиссию в фальсификации результатов выборов.

Партия Су Чжи также одержала явную победу на предыдущих выборах 2015 года. Это были первые всеобщие выборы после роспуска военной хунты в 2011 году.

Действующая конституция гарантирует армии 25 процентов мест в парламенте и укомплектование силовых министерств в демократически избранном правительстве.

Дело рохинджа

Ноябрьское голосование было признано вотумом доверия НЛД. Лига пользуется большой поддержкой в стране, а ее лидера, давнего активиста оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира, поддерживают в народе.

Однако за рубежом партия обвинялась в геноциде мусульманской этнической группы рохинджа, что отрицает НЛД. В августе 2017 года боевики рохинджа атаковали силы безопасности, и в ответ военные сожгли сотни деревень и совершили массовые убийства и изнасилования. Организация Объединенных Наций заявила, что это было совершено с «намерением геноцида».

В 2019 году Су вылетела в Гаагу, чтобы предстать перед Международным судом по обвинению в геноциде. Она признала возможность совершения военных преступлений, но охарактеризовала эти действия как законную военную операцию против террористов.

Су Чжи также не удалось объединить бесчисленные этнические группы или положить конец десятилетним гражданским войнам. Лидер правящей партии также контролировала ужесточение ограничений для прессы и гражданского общества и разорвала отношения со многими из своих бывших союзников.