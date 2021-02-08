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Неподалеку от населенного пункта Дейр-эз-Зор в Сирии вскоре появится самая крупная американская авиабаза. Предполагается, здесь будут размещены истребители и бомбардировщики, а также военные транспортные самолеты ВВС США.

Эксперты отмечают, что новая база, процесс строительства которой попал на спутниковые снимки, возводится в той части Сирии, где высока активность вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном. Это создает определенные риски для США – они будто специально подставляются под возможные удары со стороны непримиримого противника.

По мнению экспертов, строительство крупной авиабазы не соответствует недавним заявлениям чиновником Пентагона о том, что Соединенные Штаты намерены сократить свой военный контингент на территории Сирии. Вполне вероятно, он будет даже увеличен. Кроме того, взлетная полоса длиной почти в полтора километра позволит США отправлять в САР тяжелые транспортники с боевой техникой.

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