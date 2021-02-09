Представители Минтранса Подмосковья попросили местных автомобилистов минимизировать количество поездок на авто по причине сильных морозов.

Согласно прогнозам метеорологов, в период с 9 по 10 февраля в регионе ожидается сильное похолодание. В эти дни температура воздуха ночью может опуститься до -30 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до -12 градусов. Затем в пятницу, 12 февраля, начнется метель, в ходе которой ожидается сильный снегопад.

В ведомстве отметили, что все дорожные службы в настоящее время работают в усиленном режиме, а сотрудники оперативного штаба на круглосуточной основе следят за ситуацией на дорогах. При этом водителей призвали как можно реже использовать собственные машины и отказаться от дальних поездок.