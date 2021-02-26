Годовой отчет об угрозах со стороны других государств, составленный представителями военной разведки Эстонии, больше напомнил отрывок из романа в стиле «фэнтези», чем официальный документ.

В нем говорится о превращении Белоруссии в еще один «военный округ России», который теперь представляет угрозу не только для официального Таллинна, но и для всей Европы. Кроме того, внешняя угроза для Эстонии исходит от Китая и коронавирусной инфекции.

Служба внешней разведки не потрудилась объяснить, причем же здесь Китай, однако очень подробно высказала свои мысли об угрозе со стороны РФ и Белоруссии. Так, в отчете говорится, что уже упомянутый «военный округ» станет для Москвы плацдармом для ведения войны с НАТО. Россия заблокирует Сувалкский коридор, чтобы перекрыть доступ к своей территории войскам Североатлантического альянса, а также организует бесполетную зону для натовской авиации над Калининградом и находящимися рядом с ним странами.