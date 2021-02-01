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В информагентстве Israel Defense сообщили, что в порту Тартус, расположенном в Сирии, был размещен патрульный «стелс»-корабль ВМС РФ.

Ранее в командовании ЧФ уже подтвердили информацию о том, что судно прошло через пролив Босфор и в настоящее время находится в сирийской портовой зоне. Отмечается, что данный корабль займется осуществлением задач, находясь в составе оперативных сил российского ВМФ.

В СМИ указывают, что речь идет о судне под названием «Дмитрий Рогачев», относящемся к категории «невидимок», то есть оно не отображается на радарах. Согласно имеющимся сведениям, данный корабль способен плавать в автономном режиме до двух месяцев. Он может разогнаться до 30 узлов.

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