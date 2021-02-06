В России начали ужесточать контроль за сферой криптовалют, и эта тенденция будет продолжаться и в будущем.

Как отмечается, в России с 2021 года продажа и приобретение криптовалюты является легальной процедурой, но расплачиваться с её помощью нельзя. На данный момент ФНС получает информацию о сделках с криптовалютой от банков, и в дальнейшем доступ к этим данным будет расширен. Так, ФНС сможет получать сведения от обменников, а в далёком будущем – от зарубежных криптобирж.

Кроме того, на рассмотрение отдан законопроект, по которому доходы от операций с криптовалютой на сумму более 600 тысяч рублей будут облагаться налогами. Такие сделки граждане и организации будут должны задекларировать в обязательном порядке.

По словам эксперта, усиление контроля за криптовалютой окажет влияние в первую очередь на возможность покупки цифровых активов госслужащими.