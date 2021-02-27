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В минувшую пятницу российские ВКС нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по террористам в горных районах Сирии. Речь идет о позициях боевиков в провинции Латакия. В результате атаки уничтожены склады с боеприпасами, а также инфраструктура, развернутая неподалеку от населенного пункта Кбана “Исламской партией Туркестана” (организация запрещена на территории РФ).

Эта террористическая организация, находящаяся под запретом не только в России, но и в США, исповедует идею «возрождения Великого исламского халифата». Она действует в Сирии, но нацеливается на территории нескольких стран Центральной Азии, а также на часть российского Поволжья.

База террористов была разгромлена российскими ВКС практически подчистую – истребители и бомбардировщики уничтожили посты по периметру объекта, казармы, учебно-тренировочный полигон и склад с оружием.

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